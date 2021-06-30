Milas halkı tepkili: Maden yükleme limanı istemiyoruz
Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kıyıkıylacık köyünde tarihi İasos kenti koyu içerisine 2. maden yükleme limanı yapılmasına köylüler, ÇED toplantısında eylem yaparak karşı çıktı. Yüzlerce yurttaş, düdük, tencere ve davul çalarak protesto etti.
Kıyıkışlacık köyünde ve Güllük körfezi içerisinde 2. maden yükleme limanı projesi için Ayıldız Madencilik ve Yükleme A.Ş. tarafından 135.000 DWT'luk gemilerin yanaşabileceği “Yük Tahmil ve Tahliye İskelesi ve Dip Tarama Projesi” için ÇED raporu toplantısı yapıldı. 2. maden yükleme limanı yapılmasına karşı çıkan bölge halkı toplantıya katılarak “Liman İstemiyoruz” yazılı pankart asarak ellerinde tava, tencere, davul ve düdüklerle toplantıyı protesto etti.
Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), sözcüsü Neşe Tuncer, “Bölgeye liman yapmak insanın değil, doğal ortamın ekolojinin, hayvanların kuşların hepsinin yok edilmesi demektir. Güllük körfezinde bir liman baş belası iken ikinci bir liman ile burada yaşamı kabusa çevirmek isteyenlere izin vermeyeceğiz. Bu çevre, karada ve denizaltındaki tarihi eserleri ile bir koruma alanı niteliğindedir. Geçimini balıkçılıkla sağlayan yüzlerce insanın ekmeği ile oynanmaktadır. Bu çevre, doğal ve tarihi varlıklarının yanı sıra, eşsiz bir turizm alanıdır. Liman olarak planlanan alanda, deniz dibi taraması yapılacak, denizdeki doğal varlıklar ve tarihi eserler yok olacaktır. Marmara'yı saran derin kirlilik bu güzelim alana da bir hançer gibi saplanacaktır. Biz, insan yaşamının doğayı yaşatmakla sağlanabileceğine inanan insanlar olarak, bu akıl ve vicdan dışı projeyi istemiyoruz” dedi.
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