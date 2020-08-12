Milas'ta yürek burkan görüntü: İhmal iddiaları araştırılacak

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 15:57

Geçtiğimiz günlerde Milas'ın Kızılcakuyu Köyü ve Kılavuz Köyü’nde 40 hektarın üstünde zeytinlik alan ve 15 hektar orman alanı kül olmuştu. 9 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale edilen alanda, zeytin ağaçlarının bulunduğu alana yeterli müdahalenin yapılmadığı belirtildi. Başkan Tokat ve beraberindeki heyet yanan alanda incelemelerde bulunarak köylülerden bilgi aldı. Yangınla ilgili konuşan köylüler, Selimiye sırtlarında çıkan yangına müdahalede bölge halkı olarak katıldıklarını belirterek, “Zeytinliklere müdahale edilmedi. 9 helikopter, 2 uçak zeytinlik alanlara bir defa su dökmedi” dedi. Yetkililere ulaştıklarını belirten köylüler, zeytinlik alan şahıs bölgesi olduğu için müdahale edilemeyeceğini, orman bölgesine müdahale edilebileceğini öğrendiklerini aktardı.

“500 YILLIK AĞAÇLAR YOK OLDU”

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Selimiye yangını için çok üzüldüğünü belirterek, “Köylülerimizi dinledik ve olayla ilgili bilgi aldık. On binlerce zeytin ağacımız yandı. Buradaki hemşehrilerimiz geçimlerini zeytincilik yaparak kazanıyor, 500 yıllık zeytin ağaçlarının yok olması ciğerimizi yaktı.” dedi. Konuşmasına devam eden Tokat, “Yangına müdahale hususunda çeşitli duyumlar aldık; konuyu yakından takip edeceğiz ve bölge halkının her türlü hasarını Milas Belediyesi olarak onaracağız. Vatandaşlarımız bu konuda hiç endişelenmesin.” dedi.

Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ise “Köylülerimizi dinledik ve olayı onların ağzından duyduk. Selimiye yangınında müdahale etme anlamında problemler var. Yangının ormana sıçraması tabiri caizse beklenmiş. Böyle bir anlayışı açıkçası kabul etmek mümkün değil." ifadesini kullandı. Girgin, Kızılcakuyu bölgesinde helikopterlerin müdahale etmesinin ardından yangının kısa sürede kontrol altına alındığını hatırlatarak, “1000 dönümden fazla zeytinlik alan yanar da bir tane su dökülmez mi?” diye sordu.

Muğla MilletvekiliSuat Özcan da konunun son derece hassas olduğunu ifade ederek, “Büyük bir titizlikle inceleyeceğiz ve bu doğrultuda vatandaşlarımızın taleplerini Meclis’e aktaracağız.” dedi.







