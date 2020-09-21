'Milat' sergisi Yapı Kredi Kültür Sanat'ta
Lale Müldür'ün resimlerinin bir araya geldiği "Milat" sergisi, 22 Eylül-31 Ekim'de gezilebilecek.
Şair Lale Müldür’ün son dönemde üzerinde çalıştığı resimlerini bir araya getiren "Milat" sergisi, 22 Eylül’de Beyoğlu’ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat binasının üçüncü katında ziyarete açılacak.
Sergide, Lale Müldür’ün şiirlerinin davet ettiği imgesel alanın renkleri, jestleri ve figürleri resimsel bir üretim içinde yeniden yorumlanıyor.
Adını Lale Müldür’ün son kitabı ‘Tehlikeliydi, Biliyordum’un ilk şiiri Milat’tan alan sergide, sergilenen resimlerde öne çıkan temel öğelerin başında figür geliyor.
Küratörlüğü Yapı Kredi Kültür Sanat Sergiler Direktörü Kevser Güler tarafından üstlenilen sergiye çevrimiçi etkinlikler de eşlik edecek.
31 Ekim’de sonra erecek olan serginin ayrıca Yapı Kredi Yayınları tarafından basılan bir de sergi kitabı var. Lale Müldür’ün şiirlerinden bir seçki, Fisun Yalçınkaya’nın kendisi ile yaptığı bir röportaj ve Kevser Güler’in bir metninin yer alacağı kitabın tasarımını Ulaş Uğur yaptı.
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