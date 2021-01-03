Milletvekili Baki Ersoy: "Yumruk atan taraf biz değiliz"
Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmasının ardından Kadir Has Stadyumu’nun çıkışında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Yöneticisi Adnan Dalgakıran’ın yaptığı açıklamaya, Milletvekili Baki Ersoy’dan yalanlama geldi.
Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmasının ardından Kadir Has Stadyumu’nun çıkışında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Yöneticisi Adnan Dalgakıran’ın yaptığı açıklamaya, Milletvekili Baki Ersoy’dan yalanlama geldi.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kimse Beşiktaş Spor Kulübü’nün locasını basmadı. Bu konuyla ilgili kamera kayıtları mevcuttur. Loca basan taraf biz değil, aksine onlardır. Çıkan arbedede kimin ne yaptığını görmedim ancak yumruk atan taraf biz değiliz" şeklinde açıklama yaptı.
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