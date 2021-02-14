Milli atlet Elif Polat'tan 300 metre salon rekoru

14 Şubat 2021 Pazar, 19:34

İstanbul Ataköy’deki 14 Şubat Salon Olimpik Deneme mücadelelerinde milli atlet Elif Polat, 300 metrede U23 Türkiye rekorunu yeniledi.

Milli atlet Elif Polat, İstanbul’daki Salon Olimpik Deneme’de 300 metrede U23 salon rekorunu yeniledi. Polat, üç hafta önce Ecem Ece tarafından yapılan 39.97’lik U23 salon Türkiye rekorunu 39.73’e indirdi.

Yarışmalarda Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 5.80’lik Türkiye rekoru ve Olimpiyat barajı denemesi yaptı. Şaşma, ilk hakkında hayli yaklaştığı bu yüksekliği üç hakkında da aşamadı ve umudunu gelecek hafta yapılacak Balkan Salon Şampiyonası’na taşıdı.



