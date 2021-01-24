Milli atlet Ersu Şaşma, rekoru önel antrenörüne adadı
Milli atlet Ersu Şaşma, beş gün önce Mersin’de toprağa verdiği hocası İbrahim Halil Çömlekçi için çıktığı bu yılki ilk yarışında efsanevi bir rekoru kırdı.
Milli atlet Ersu Şaşma, beş gün önce Mersin’de toprağa verdiği hocası İbrahim Halil Çömlekçi için çıktığı bu yılki ilk yarışında efsanevi bir rekoru kırdı. Ersu, 5.71 atlayarak sırıkla atlamada Ruhan İşim’in tam 23 yıllık rekorunu kırmayı başardı.
Milli atlet Ersu Şaşma, hocasının hayalini gerçekleştirmek için elinden geleni yapacağını belirterek, “Biz rekor için çalışmamıştık, bizim hedefimiz olimpiyatlardı. Rekor kırdığım için de mutluyum. Hocamın hayali olan olimpiyat madalyası için çalışacağım. Her yarışma, her turnuva onun anısı için onun hayali için çaba göstereceğim” ifadelerini kullandı.
23 YILLIK REKORU KIRDI
21 yaşındaki başarılı atlet Ersu Şaşma, Olimpiyat vizesi hedefiyle başladığı 2021 sezonuna müthiş başladı. Balkan şampiyonu Şaşma, yılın üçüncü Salon Deneme Yarışması'nda kendi hesabına sezonu açarken, Ruhan İşim’in 23 yıllık sırıkla atlama rekorunu ele geçirdi. Ersu, 5.71 atlayarak İşim’in 1998’de ABD’nin Nevada eyaletindeki Reno kentinde yaptığı 5.70’lik rekoru kırmayı başardı. Ersu’nun rekoru, aynı zamanda Türkiye U23 rekoru olarak da kayıtlara geçti.
Hafta başında İstanbul’a beraber kampa gelmeye hazırlandığı hocası İbrahim Halil Çömlekçi’yi kalp krizi sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ersu Şaşma, beş gün sonra çıktığı yarışmada bu tarihi rekoru hocasına armağan etti. Antrenman partneri Mesure Tutku Yılmaz, TAF Başkanı Fatih Çintimar, kulübü Fenerbahçe’nin Amatör Branşlar Koordinatörü Fikret Çetinkaya ile birlikte üzerinde hocasının fotoğrafının olduğu tişörtü giydi.
Ersu Şaşma’nın bu derecesi, World Athletics kuralları gereği sırıkla atlamada salon ve açık saha aynı listede değerlendirildiği için genel tasnifte de Türkiye rekoru oldu. Ruhan İşim’e ait açık sahadaki rekor da, salonda olduğu gibi 5.70’te duruyordu.
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