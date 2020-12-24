Milli atlet Tuğba Danışmaz'dan yeni Türkiye rekoru

24 Aralık 2020 Perşembe, 22:04

Avrupa ikincisi milli atlet Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada kendisine ait 23 yaş altı salon Türkiye rekorunu geliştirdi.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sezon sonu Salon Rekor Deneme Yarışları, Ataköy Atletizm Salonu'nda başladı.

Üç adım atlamada açık saha ve salonda 23 yaş altı Türkiye rekorlarının sahibi milli sporcu Tuğba Danışmaz, kendisine ait rekora 12 santimetre ekleyerek yeni Türkiye rekorunu kırdı.

Tuğba, deneme yarışlarında ilk hakkındaki 13,56 metrelik atlayışıyla kendisine ait 13,44 metrelik dereceyi geliştirdi.

Rekorun ardından yarışma bitiminde pist kenarına gelen Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Tuğba Danışmaz ve antrenörü Cahit Yüksel'i tebrik etti.

ÜÇ SPORCU EN İYİ DERECESİNİ GELİŞTİRDİ

Organizasyonun ilk gününde 3 sporcu, kendi en iyi derecesini geliştirdi.

Kadınlar 69 metre seçmesinde Simay Özçiftçi 7.59, 400 metrede Zeynep Kuran 56.58 ve 1500 metrede Hatice Yıldırım 4:26.15 ile en iyi performanslarını geliştirdi.

60 metrede iki rekortmen ismin yarıştığı erkekler finalinde Kayhan Özer 6.74, Umut Uysal ise 6.77 koşarken, kadınlar 60 metre finalinde ise Yudum İliksiz, 7.54 ile Türkiye tüm zamanlar 60 metre salon listesinde sekizinci sıraya çıktı.

Kadınlar sırıkla atlamada Buse Arıkazan, 4,37 metreyle kendisine ait Türkiye salon rekorunu denedi, ancak başarılı olamadı. Buse, yarışmayı 4,20 metreyle noktaladı. Erkekler yüksek atlamada da Ali Eren Ünlü, Alperen Acet'e ait 2,12 metrelik 18 yaş altı salon rekorunu son hakkında bir santimetreyle aşmayı denedi. Rekora çok yaklaşan Ali Eren Ünlü, çıtayı son anda düşürdü.