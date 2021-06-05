Milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Esra Yıldız, Tokyo 2020 vizesi aldı

Milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Esra Yıldız, 2020 Olimpiyat Eleme Turnuvası'nda rakiplerini mağlup ederek olimpiyat vizesi aldı.

cumhuriyet.com.tr
05 Haziran 2021 Cumartesi, 19:42
Milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Esra Yıldız, Tokyo 2020 vizesi aldı
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IOC Tokyo 2020 Olimpiyat Eleme Turnuvası'nda milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Esra Yıldız, rakiplerini mağlup ederek olimpiyat kotasını geçti.

İlk olarak Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo çeyrek finalinde Belaruslu Yulya Apanasovich'i mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmeye hak kazandı. 25 yaşındaki sporcu, bu başarıya ulaşan ilk Türk kadın boksör oldu.

Ardından Esra Yıldız, 60 kilo çeyrek finalinde Macar Kata Pribojszki'yi mağlup ederek olimpiyatlara giden bir diğer sporcu oldu.

Çakıroğlu'nun ve Yıldız'ın kulübü Fenerbahçe, başarılı sporcularını sosyal medya hesabından kutladı. Sarı-lacivertliler, Buse Naz için "Gurur! Bir olimpiyat kotası daha! Fenerbahçeli milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo Olimpiyatları'na gitme hakkı kazandı. Tebrikler Buse Naz" ifadelerini kullanırken, Esra için "Bir Tokyo 2020 kotası daha! Fenerbahçeli milli boksörümüz Esra Yıldız, Tokyo Olimpiyatlarına gitme hakkı kazandı! Tebrikler Esra" mesajını yayınladı.

Fenerbahçe'nin paylaşımları:



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