Formula 1 Azerbaycan Grand Prix’sinde pole pozisyonu Leclerc’in

05 Haziran 2021 Cumartesi, 16:32

Formula 1’de sezonun altıncı yarışında Ferrari üst üste ikinci kez pole pozisyonunu almayı başardı. Önceki hafta Monako’daki sıralama turlarında ilk sırayı elde etmesine rağmen yarışa başlayamayan Charles Leclerc, 1.41.218’lik derecesiyle bir kez daha pole pozisyonunu aldı.

Sıralama turlarının son bölümünde Yuki Tsunoda, bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kaza sonrasında kırmızı bayrak sallanırken pilotlar son turlarını tamamlayamadı. Antrenmanlarda aracından istediği performansı alamayan Lewis Hamilton ise ikinci olmayı başardı. Şampiyona lideri Max Verstappen ise yarınki yarışa üçüncü sıradan başlayacak.

Sıralama turlarının ardından ilk üç sıradaki pilotların açıklamaları şu şekilde:

Charles Leclerc: "Aslında oldukça kötü bir tura başlamıştım. 2-3 virajda kötüydüm. Lewis'ten hava koridoru yakaladım. Bu kadar rekabetçi olacağımızı beklemiyordum. Mutluyum. Üst üste pole pozisyonu almak oldukça iyi bir his. Otomobil oldukça iyi. Rakiplerimiz yarışta bizden daha iyi olabilir. Burası Monako gibi değil rahatlıkla geçiş yapılabilir. İlk sırayı korumaya çalışacağız."

Lewis Hamilton: "Tur iyiydi. Kesinlikle bunu beklemiyorduk. Çok büyük bir sonuç bizim için. Bütün hafta sonu çok sıkıntı yaşadık. Birbirimizi zorladık ve çalıştık. İki gün içerisinde çok fazla değişiklik yaptık. Gece boyunca ve seanslar arasında yaptığımız çalışmalar işe yaradı. Rakiplere yakın olmak harika. Otomobilin çalışacağı aralığı bulmak çok zor. Ne istediğini anlamaya çalışıyoruz. Yarış tempomuz tek turdan çok daha iyiydi. Tek turda geride kaldık. Neden olduğunu anlamıyorum. Umarım savaşabiliriz."

Max Verstappen: "Oldukça kötü bir sıralama turu oldu. İyi bir otomobilimiz var. Her şey iyi gidiyordu ama bir şekilde böyle şeyler yaşanıyor. Talihsiz ama cadde pisti olduğu için bu tarz olaylar olabiliyor. Hala yukarıdayız. Biraz daha önden başlamak isterdim. Belki de yarışta da böyle şeyler olabilir. Umuyorum temiz bir start olur."

ALPHA TAURI İLKİ BAŞARDI

Formula 1’de bu sezon Alpha Tauri ilk kez bir yarışta iki pilotunu da ilk 10’a taşımayı başardı. Üçüncü antrenman seansında pistin en hızlı ismi olan Pierre Gasly, dördüncü olurken Yuki Tsunoda sekizinci sırada yer aldı.

OLAYLI İLK SEANS

Üç antrenmanda da pilotların virajlarda yaşadığı frenaj problemi sıralama turlarında da devam etti. İlk seansın bitimine 14 dakika kala Lance Stroll, birçok pilotun sorun yaşadığı 15. virajda fren sorunu yaşadı ve bariyerlere çarptı.

Seansın ilerleyen bölümünde ise aynı virajda Antonio Giovinazzi, benzer problemle kaza yaptı. Her iki sürücünün yapmış olduğu kaza sonrasında seansa 10 dakika verildi ve pist temizlendi.

ÜÇÜNCÜ KAZA

Sıralama turlarının ikinci seansında McLaren pilotu Daniel Ricciardo, 3. virajda frenleme bölgesini kaçırdı ve aracı kontrol edemeyerek bariyerlere çarptı. Bitime 1 dakika 22 saniye kala yaşanan kaza sonrasında son turlarını atan sürücüler kırmızı bayrak sebebiyle turlarını tamamlayamadı ve elendi.

51 turluk yarış yarın TSİ 15.00'te başlayacak.



Sıralama turları sonrasında oluşan sıralama şöyle:

1.Charles Leclerc - Ferrari / 1.41.218

2.Lewis Hamilton - Mercedes / 1.41.450 (+ 0.232)

3.Max Verstappen - Red Bull / 1.41.563 (+ 0.345)

4.Pierre Gasly - AlphaTauri / 1.41.565 (+ 0.347)

5.Carlos Sainz - Ferrari / 1.41.576 (+0.358)

6.Lando Norris - McLaren/ 1.41.747 (+0.529)

7.Sergio Perez - Red Bull / 1.41.917 (+ 0.699)

8.Yuki Tsunoda - AlphaTauri / 1.42.211 (+ 0.993)

9.Fernando Alonso - Alpine / 1.42.327 (+ 1.109)

10.Valtteri Bottas - Mercedes / 1.42.659 (+ 1.441)

PİLOTLAR KLASMANI

1. Max Verstappen (Hollanda): 105 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 101

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 56

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 47

5. Sergio Perez (Meksika): 44

TAKIMLAR KLASMANI

1. Red Bull: 149

2. Mercedes: 148

3. McLaren: 80

4. Ferrari: 78

5. Aston Martin: 19