Erkek Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu
Erkek Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Açık Hava Okçuluk Şampiyonası’nda Makaralı Yay kategorisinde Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
31 Mayıs 6 Haziran tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Avrupa Açık Hava Okçuluk Şampiyonası’nda finalde Fransa’yı mağlup eden Erkek Okçuluk Milli Takımı, turnuvada altın madalya kazandı.
Avrupa Açık Hava Okçuluk Şampiyonası’nda ülkemizi Erkek Okçuluk Milli Takım'ndan Furkan Oruç, Yakup Yıldız ve Evren Çağıran temsil etti.
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