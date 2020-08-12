Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihi duyurdu

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 20:36

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de başladı. Bakan Koca'nın başkanlığındaki toplantıda, okulların açılmasına ilişkin son durum görüşüldü. Toplantının ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''2020-2021 Eğitim-Öğretim 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle okullar açılacak, 21 Eylül'de seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitim başlayacak'' dedi.

Selçuk, ''Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek" ifadesini kullandı.



'TEST KODLARIYLA TAKİP ALTINDA OLACAK'

Selçuk, ''Uzaktan eğitim araçları EBA televizyon kanalları, öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler, EBA internetin içeriğindeki bir takım konulardan oluşuyor. Ayrıca hazırlanan destek materyalları ile öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Okullarımızı açtığımızda öğrencilerimize, öğretmenlerimize, personele, servis sürücülerine varana kadar herkesin sağlık durumları, test kodlarıyla takip altında olacak. Gerekli önlemler alınacak. Servislerde, okul bahçesi girişinde maske ve benzeri standartlar hususunda kılavuz çerçevesinde belirlenmişti. Öğrenci ve öğretmenlerimiz ve velilerimiz için rehber ve kılavuzlar hazırladık. Bunların ne şekilde uygulanacağının ayrıntısını da devam ettireceğiz. Öğrencilerimizin teneffüste neler yapacağı konusunda kılavuzumuzda açıklanacak. Maske temin edilecek. Okullarımızın uyması gereken hijyen standartları konusunda birtakım kılavuzları daha önce de hazırlamıştık'' dedi.

'ÖZEL BİR UYUM ÇALIŞMALARIMIZ OLACAK'

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilelerimiz için hazırlanan bu kılavuzun takibi devam edecek. Okulun ilk haftasında özel bir uyum çalışmalarımız olacak diyen Selçuk, ''Okulların hijyenini sağlamak için temizlik ve personel alımları devam ediyor. Bu personelin sayısında artışa gitmiş bulunuyoruz. Okullarımızla ilgili ihtiyaç kalemleri tek tek çıkarılmıştır, bunların takibi de devam ediyor. Okullarımıza mali destek vermek ve diğer teknik destekleri sağlamak için gereken planlamaları yaptık. Kısa zaman içerisinde öncelikli okullarımızdan başlamak üzere bu destekler okullara ulaştıracak. Bakanlık bürokratlarımız çeşitli illerde gruplar halinde risk analizine katılacaklar. Yani sahadayız. Bu çalışmalarla Bilim Kurulu'nu da bilgilendirmeyi ve yol haritasını ortaya koymayı planlıyoruz'' ifadelerini kullandı.