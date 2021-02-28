Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Özür dilerim"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma tarihindeki erteleme için özür diledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma tarihindeki erteleme için özür diledi. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda yapılacak yüz yüze eğitime geçişin 2 Mart 2021 gününe ertelendiğini duyurmuştu.
Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Ziya Selçuk, ''Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim'' dedi.
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