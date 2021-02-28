Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Özür dilerim"

28 Şubat 2021 Pazar, 14:00

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma tarihindeki erteleme için özür diledi. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda yapılacak yüz yüze eğitime geçişin 2 Mart 2021 gününe ertelendiğini duyurmuştu.

Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Ziya Selçuk, ''Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim'' dedi.