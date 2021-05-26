Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni açıklama: 'Eğitimde telafi uygulamasına hazırız'
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yaptığı açıklamada, "Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından telafi eğitimi uygulamasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Selçuk, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak" ifadelerini kullandı.
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