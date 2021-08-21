Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 7 yılda 1912 özel dershane kapatıldı"

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 10:34

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanlığına yönelttiği yazılı önergesinde, 7 yıl önce dershanelerin kapatıldığını anımsattı. Gürer, “Bu süreçte faaliyetine son verilen dershane sayısı kaçtır? 'Özel ders', 'Ders evleri', 'Etüt merkezleri' gibi adlarla açılan yerler ruhsat alarak mı faaliyette bulunmaktadır? Ülke çapında bu durumda bulunan özel eğitim kursu sayısı kaçtır?” şeklinde sorular yöneltti.

Gürer’in önergesine Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen yanıtta, 14 Mart 2014 tarihi itibariyle 3 bin 530 özel dershaneden 1618’inin başka bir özem eğitim kurumuna dönüştürüldüğü açıklandı.

Açıklamada, başka bir özel eğitim kurumuna dönüştürülmeyen 1912 dershanenin ise faaliyetlerine son verildiği ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca özel öğretim kurumları mevzuatı kapsamında Bakanlık izniyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen “Özel ders”, “Ders evleri”, “Etüt merkezleri” adları ile faaliyette bulunan kurum bulunmadığına dikkat çekti.

ETÜD MERKEZLERİ KİMDEN İZİN ALIYOR?

Özellikle büyükşehirlerde etüt merkezi adı ile eğitim veren yerlere rastlandığını ve öğrencilerin ciddi ücretler karşılığında bu merkezlere giderek eğitim aldığını belirten Gürer, “Milli Eğitim Bakanlığı, ülkemizde sanki böyle bir gerçek yokmuş gibi ‘Bakanlığın ruhsat verdiği etüt merkezi yok’ açıklaması yapması düşündürücüdür. Herkesin bildiğini, gördüğünü Bakanlık görmüyor mu? Bakanlık ruhsat vermediyse bu alanda bir boşluk olduğu görülüyor. Dershaneler kapandıktan sonra farklı adlarla ders vermeye devam eden birimler oluştu. Okul dışında farklı derslerde öğrenciye eğitim veren, sınava hazırlayan yerler MEB’in kontrolünde değil mi?” diye sordu.