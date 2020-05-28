Milli Eğitim Müdürlüğü'nden öğretmenlere cuma namazına katılım 'çağrısı'

28 Mayıs 2020 Perşembe, 18:10

Covid-19 salgını nedeniyle 16 Mart’ta kapatılan ve iktidarın normalleşme adımları kapsamında 29 Mayıs’ta toplu ibadete açılacak camilerde öğretmenlerin görevlendirildiğinin ortaya çıkmasının ardından, şimdi de yarın kılınacak cuma namazına çağrı yapıldığı öğrenildi. İzmir İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nin cuma namazı için İmam Hatip Okulları’nın bahçesini namaz için açtığı ve öğretmenlere namaza katılım için mesaj gönderdiği kaydedildi.

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre, Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün öğretmenlere attığı mesajda, "Sayın Müdürlerim 29/05/2020 Cuma günü tüm erkek müdürlerimizi ve öğretmenlerimizi alınan Valilik kararıyla Şehit Abdullah Tayyip Olçok And. İmam Hatip Lisesi bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak seccade ve maskeleriyle birlikte öğle namazına bekliyoruz. Bilgilerinize" ifadelerine yer verildi.

Çiğli İmam Hatip Ortaokulu yöneticilerinin öğretmenlere gönderdiği mesajda ise, "İzmir Valimizin oluruyla, İzmir İl Müftülüğü’nün görevlendireceği imam ve vaizlerin katılımıyla, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, İmam Hatip Liseleri’nin ve İmam Hatip Ortaokulları’nın bahçelerinde ilk Cuma’yı eda edeceğiz. Bu İmam Hatip Okulları’nın da tanıtımına katkıda bulunacaktır. Not: Herkes kendi seccadesi ve maskesi ile gelecektir" ifadeleri kullanıldı.

ANAYASA’YA AYKIRIDIR

Öğretmenlere gönderilen mesajlar, namaz zorunluluğu ve camilerde görevlendirmeyle ilgili Eğitim Sen İzmir Şubeleri bir açıklama yaptı. Okul bahçelerinin cuma namazları için kullanıma açılması ve okul iletişim grupları üzerinden ve yazılar eliyle öğretmenlerin, okul idarecilerinin görevlendirilmesi uygulaması Anayasa’nın 1. ve 2. maddelerinde belirtilen Türkiye devleti bir Cumhuriyet’tir; laik ve sosyal bir hukuk devletidir ilkelerinin yok sayılması anlamına geldiği belirtildi.

Kamu yöneticilerinin kendilerini Anayasa’nın dahi üstünde gördüğü belirtilen açıklamada, "Anayasa’da da belirtildiği üzere ‘Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa’ dan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz’ maddesi ihlal edilerek kamu yöneticileri suç işlemektedir. Yapılan bu çağrı, 'Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür' Anayasa maddesine de aykırıdır ve suçtur" denildi.

'MESLEK ONURUMUZ HEDEF ALINIYOR'

Yapılan bu zorunlu görevlendirmelerin öğretmenlerin meslek onurunu hedef aldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yasalar eliyle idari izinli olduğu ve uzaktan eğitim sorumluluğunu yerine getirdiği bilgisine kamu yöneticilerinin, eğitim yöneticilerinin sahip olmasına rağmen öğretmenleri görevlendirme gibi dayatmaların, zorlamaların şimdi de cuma namazlarında sürdürülmesi ise aynı zamanda mesleki haklarımızın, meslek onurumuzun hedef alınmasıdır. Bu görevlendirmeler 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’ nun 44. maddesinde belirtilen ‘Öğretmenlerin kanunlarla veya cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kendilerine verilen işlerden başka meslek dışı herhangi bir görevle yükümlü tutulamazlar’ maddesine de aykırılık taşımaktadır."