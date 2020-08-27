Milli Görüşçülerin hedefindeki dizi yayından kaldırıldı

27 Ağustos 2020 Perşembe, 14:42

ATV’de yayımlanan ve başrollerinde Erkan Petekkaya ile İlayda Çevik’in yer aldığı “Gel Dese Aşk” isimli dizi, bir süredir Saadet Partisi'nin hedefi olmuştu.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, diziye dair Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un cevaplaması istemiyle soru önergesi vermiş ve "Sayın Bakan Mehmet Nuri Ersoy, ATV’de “Gel Dese Aşk” adıyla yayınlanan ahlaksızlığa daha ne kadar göz yumacaksınız? Yayından kaldırmak için ne olmasını bekliyorsunuz? Gökten taş mı yağmalı?" ifadelerini kullanmıştı.

Koronavirüs salgını gerekçesiyle verilen aranın ardından 15 Temmuz tarihinde tekrar çekimine başlanmasına karar verilen dizi, final yaparak yayından kaldırıldı.

Milli Görüş’ün yayın organı Milli Gazete, dizinin yayından kaldırılmasını, “ATV’de yayınlanan 'Gel Dese Aşk' isimli dizi Milli Gazete'nin de gündeme getirmesiyle büyük tepki çekti. Bir babanın, genç kızının, arkadaşına aşık olmasını konu alan, çarpık ilişkiler ve bir dizi entrika içeren dizi, koronavirüs gerekçesiyle çekimlere ara vermişti. 15 Temmuz tarihinde tekrar çekimine başlanmasına karar verilen dizi, final yaparak yayından kaldırıldı” ifadeleriyle duyurdu.

Gazetenin haberinde "aile yapısını yıktığı" iddiasıyla birçok dizinin daha yayınlanmaya devam ettiği "Türkiye'de televizyon kanallarının reyting yarışı kızıştıkça, aile yapısına yönelik tehlike de büyüyor. RTÜK'e yapılan şikayetlere rağmen, ardı arkası kesilmeyen bazı televizyon dizileri Türk aile yapısının temelini yıkmaya devam ediyor" ifadeleriyle öne sürüldü.