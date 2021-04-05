Milli halterci Furkan Özbek Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Halter Şampiyonası’nda milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazandı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nın üçüncü gününde erkekler 67 kiloda yarışan Muhammet Furkan Özbek koparmada 145 kilo ile altın, silkmede 178 kilo ile altın, toplamda ise 323 kiloluk derecesiyle koparma, silkme ve toplamda Avrupa gençler rekoru kırarak büyükler Avrupa şampiyonu oldu.
Muhammet Furkan Özbek, altın madalya kazandığı ve İstiklal Marşı’nı dinlettiği için büyük onur duyduğunu söyledi. Özbek ayrıca, antrenörlerinin ve Halter Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar’ın kendisine büyük destek verdiğini için teşekkür etti.
Video Haberler
- 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
- Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri
- Kamu hastanelerinde bir ilk!
- Eğlence sahnesi çekeceğiz diyerek parti düzenlediler
- Sarıyer’de polis evinde korkutan yangın
- Tokat'taki feci kaza anları kameraya yansıdı
- Beykoz'da düğün konvoyunda rezaletin görüntüleri
- Yarım milyon dolarlık tabloyu 'yanlışlıkla' boyadılar
- Kılıçdaroğlu'dan Aslı Özkısırlar tepkisi: Çok öfkeliyim
- Avcılar'da skandal olayın görüntüleri!
En Çok Okunan Haberler
- Bu Telaş Neden?
- Akşener'e tepki gösterip istifa etti
- Yeşilcam’ın, menekşe gözlü asi delikanlısı
- Sarıklı asker hangi cemaatten?
- Eski milletvekillerinden ortak açıklama
- Amiraller için ilk karar
- Canlı yayında stüdyo karıştı!
- Emekli amirallere gözaltı
- Gözaltındaki emekli amirallere 3 soru
- Bitcoin'de kâr satışları: İşte son rakamlar