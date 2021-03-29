Milli Jimnastikçi Burçak Şenman; 18 yaşında 12 madalya ile 14 kupanın sahibi

29 Mart 2021 Pazartesi, 15:00

Manisa'da henüz 3 yaşındayken annesinin ‘kızım çok hareketli, enerjisini atsın’ diyerek spora başlattığı Burçak Şenman 18 yıllık hayatına 32 madalya ile 14 kupa sığdırdı.

Ailesinin Manisa’dan İzmir’e yerleşmesiyle birlikte Şenman’ın henüz 7 yaşındayken profesyonel spor hayatı başladı. Jimnastikteki yeteneğiyle kısa sürede antrenörlerinin dikkatini çeken Şenman, 11 yaşında Milli Takım'a seçildi. Çalışmalarını özel bir spor kulübünde sürdüren Şenman, “Her gün 8 saat antrenman yapıyorum. Spor ders başarısını da artırıyor. Milli Takım’da yeni başarılara imza atmak için çalışmalarımı disiplin içinde sürdürüyorum” dedi.

AİLEDE TEK SPORCUYUM

Sporun bütün hayatını düzenlediğini belirten Şenman, okul başarısını da artırdığını ifade etti. Sporun yanı sıra eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı'nda sürdüren Şenman, "Spor, hayatımın vazgeçilmezi. Ailede tek sporcu benim. Ancak bugüne kadar sürekli ailem destek oldu. 3 yaşında hobi olarak başladığım jimnastikte yeteneğim olduğunu ve bu noktalara gelebileceğimi hiç kimse tahmin etmiyordu. Antrenörlerim jimnastikteki yeteneğimi keşfedince bu noktaya gelebildim. Spor ve eğitim hayatımı tamamlayan iki vazgeçilmezim” diye konuştu.

BAŞARILARLA DOLU BİR ÖMÜR

Profesyonel spor hayatına pek çok madalya sığdıran Burçak Şenman son olarak geçen 26 Mart'ta düzenlenen Bakü Jimnastik Şampiyonası’nda birincilik elde etti. Çok sayıda yarışmaya katılan Şenman, 2016 yılında Fransa'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Aquae Lex Bains Dünya Kupası'nda Milli Takım ile birincilik elde etti. 2019'da Türkiye birinciliğine ulaştı. Şenman’ın Uluslararası Ritmik Jimnastik Çevrim İçi Şampiyonası'nda da birinciliği bulunuyor.