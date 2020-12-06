Milli karateci Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile sözleşme imzaladı
Kulüpten yapılan açıklamada, Aktaş'ın İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreniyle İstanbul BBSK sporcusu olduğu belirtildi. İmza törenine, kulüp başkanı Fatih Keleş ve genel sekreter Erdem Aslanoğlu'nun katıldığı kaydedildi.
Milli karateci Uğur Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İstanbul BBSK) ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Aktaş'ın İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreniyle İstanbul BBSK sporcusu olduğu belirtildi. İmza törenine, kulüp başkanı Fatih Keleş ve genel sekreter Erdem Aslanoğlu'nun katıldığı kaydedildi.
İstanbul BBSK'nın altyapısında yetişen milli karateci, 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na kota almayı başarmıştı.
Uğur Aktaş'ın alt yaş kategorilerinde 4 Avrupa, 1 dünya şampiyonluğu, büyüklerde ise 3 Avrupa Şampiyonluğu ve 1 dünya üçüncülüğü bulunuyor.
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