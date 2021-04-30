Milli karatecilerimiz tatamiye çıkıyor

30 Nisan 2021 Cuma, 12:42

Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nda, Türkiye Karate A Milli Takımı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren Karate 1 Premier Lig'in Lizbon etabında tatamiye çıkacak

Portekiz’in başkenti Lizbon'da 30 Nisan- 2 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda Milli Takımımızdan 7 kadın, 14 erkek olmak üzere toplam 21 sporcumuz yarışacak.

87 ülkeden 740 sporcunun tatamiye çıkacağı organizasyonda, ikisi takım olmak üzere toplamda on dört madalya sahibini bulacak. Müsabakaların salgın nedeniyle seyircisiz oynanacağı kesinleşen organizasyonda yer alan sporculara günlük koronavirüs testi yapılacak, test yaptırmak isteyemeyen sporcular yarışlara katılamayacak.

30 Nisan’da başlayacak organizasyonun final etabı, 2 Mayıs saat 11:00'da başlayacak.

’SEKİZ DALIN TAMAMINDA KOTA ALMAK İSTİYORUZ’’

Türkiye Karate A Milli Takım Başantrenörü Levent Aydemir, müsabakalar öncesi hedeflerinin büyük olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

‘’Hayalini kurduğumuz Olimpiyat Oyunları hedefine ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Sekiz dalın tamamında kota alma hedefiyle geldiğimiz Lizbon’da, en iyi performansımızı göstererek hem madalyalar kazanmak hem de Olimpiyat hedefiyle puanlar toplamak istiyoruz” ifadelerini kullanırken Mayıs ayında Hırvatistan'da gerçekleşecek olan Büyükler Avrupa Şampiyonasındaki hedefleriyle sözlerine devam etti. “Bu müsabakanın ardından Avrupa kıtası olarak tek bir müsabakamız kalacak. O da Mayıs ayında Hırvatistan’da yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonası. Lizbon’da en iyi performansımızı sergileyerek Hırvatistan’a gitmek istiyoruz. Bu iki müsabakada alacağımız sonuçlara göre iki sporcumuzun daha puanlama üzerinden Olimpiyat Oyunları kotası alma şansı bulunuyor. Pandemi döneminin başında bu müsabakalar iptal edildiğinde sporcularımızdan Merve Çoban ve Meltem Hocaoğlu Akyol kota almıştı ancak kalan iki organizasyonun tekrar yapılacağı ilan edildi. Sporcularımız resmi olarak yarışa devam edecekler ama avantajlı konumdalar. Portekiz ve Hırvatistan’daki müsabakalarda da bu avantajlarını koruyarak Olimpiyat vizesi almalarını hedefliyoruz” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.



