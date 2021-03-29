Milli maç öncesi TFF'ye bilet tepkisi

TFF, dün yaptığı açıklamada Salı günü oynanacak Letonya maçı için Atatürk Olimpiyat Stadı'na seyirci alacağını açıklamıştı. Bilet satışı için saat 15.00'ı duyuran TFF'nin henüz bilet satışını başlatmaması sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Hasan Hüseyin Alimoğlu
29 Mart 2021 Pazartesi, 15:24
Milli maç öncesi TFF'ye bilet tepkisi
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Ne TFF sitesinden ne de Passo'nun sitesinden biletlere ulaşamayan futbolseverler, sosyal medyada biletlerin birileri için ayrıldığını iddia etti. Bazı sitelerde bilet satışlarının açılmasına tepki gösteren yurttaşlar "TFF karaborsaya davet çıkarıyor" dedi.

ŞİRKETTEN ÖZEL BİLET 

Ayrıca bir twitter kullancısının attığı "Türkiye - Letonya maçı için çalışanına bilet ayıran şirket gibi şirket" tweeti bilet bekleyenleri kızdırdı.


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