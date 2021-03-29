Milli maç öncesi TFF'ye bilet tepkisi

29 Mart 2021 Pazartesi, 15:24

Ne TFF sitesinden ne de Passo'nun sitesinden biletlere ulaşamayan futbolseverler, sosyal medyada biletlerin birileri için ayrıldığını iddia etti. Bazı sitelerde bilet satışlarının açılmasına tepki gösteren yurttaşlar "TFF karaborsaya davet çıkarıyor" dedi.

ŞİRKETTEN ÖZEL BİLET

Ayrıca bir twitter kullancısının attığı "Türkiye - Letonya maçı için çalışanına bilet ayıran şirket gibi şirket" tweeti bilet bekleyenleri kızdırdı.