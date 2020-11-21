Milli maçta 2 gol attı, testi pozitif çıktı!

Jovic, Sırbistan Milli Takımı’nın kadrosunda bulunuyordu. 22 yaşındaki futbolcu Rusya’yı 5-0 mağlup ettikleri karşılaşmada rakip fileleri 2 kez havalandırmıştı.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2020 Cumartesi, 09:36
Milli maçta 2 gol attı, testi pozitif çıktı!
Abone Ol google-news

İspanyol ekibi Real Madrid, Sırp futbolcusu Luka Jovic’in Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Real Madrid’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarına göre Sırp futbolcu Luka Jovic’in sonucunun pozitif olduğu ifade edildi.
Jovic, Sırbistan Milli Takımı’nın kadrosunda bulunuyordu. 22 yaşındaki futbolcu Rusya’yı 5-0 mağlup ettikleri karşılaşmada rakip fileleri 2 kez havalandırmıştı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler