Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da 14. oldu

08 Kasım 2020 Pazar, 14:19

Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da koşulan Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 13. ayak yarışında 14. oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanyol Raul Fernandez'in kazandığı Moto3 (Gran Premio de Europa) yarışı, 4 kilometre uzunluğa sahip Ricardo Tormo Pisti'nde gerçekleştirildi.

Red Bull KTM Tech 3 takımıyla şampiyonada 27. cepten start alan milli sporcu Deniz Öncü, 23 tur süren yarış boyunca ön gruba yetişmeye çalıştı.