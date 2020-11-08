Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da 14. oldu
Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da koşulan Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 13. ayak yarışında 14. oldu.
Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da koşulan Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 13. ayak yarışında 14. oldu.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanyol Raul Fernandez'in kazandığı Moto3 (Gran Premio de Europa) yarışı, 4 kilometre uzunluğa sahip Ricardo Tormo Pisti'nde gerçekleştirildi.
Red Bull KTM Tech 3 takımıyla şampiyonada 27. cepten start alan milli sporcu Deniz Öncü, 23 tur süren yarış boyunca ön gruba yetişmeye çalıştı.
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