Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Avusturya'daki yarışlarda ikincilik ve üçüncülük kupası kazandı
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup'ın Avusturya'daki yarışında ikincilik ve üçüncülük kupası kazanarak podyuma çıktı.
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Deutschland 2021'in Avusturya Red Bull Ring Pisti'ndeki dördüncü yarışını 3. sırada, beşinci yarışını ise ikinci sırada tamamlayarak çifte podyum sevinci yaşadı.
Türkiye Otomobil Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 12 ülkeden 31 sporcunun yer aldığı organizasyonun dördüncü ve beşinci yarışları Avusturya'da gerçekleştirildi.
Ay-yıldızlı otomobil sporcusu Ayhancan Güven, her iki sıralama turunda da en hızlı zamanı kaydederek ilk sırada başlama hakkı elde ettiği yarışların ilkinde 3. oldu. Ayhancan, ikinci yarışta ise damalı bayrağı ikinci sırada geçerek iki kez podyuma çıkma başarısı gösterdi.
Phoneix Racing adına Porsche 911 GT3 Cup ile yarışan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, bu yarışın ardından 94 puanla şampiyonada genel klasmanda üçüncü sırada yer alıyor.
TOSFED, milli sporcuyu tebrik ederek, 19-20 Haziran tarihlerinde İtalya Monza'da koşulacak Porsche Carrera Cup Deutschland 2021'in altıncı ve yedinci yarışlarında başarılar diledi.
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