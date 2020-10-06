06 Ekim 2020 Salı, 11:27

SİSTEMİN İLK GÜNLERDE HATA VERDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Demirören Holding ve İtalyan firması Sisal S.P.A’nın ortaklığı olan Sisal Şans’ın satın aldığı Milli Piyango’da skandallar bitmiyor. Milli Piyango'yu devralan Sisal Şans, 50 milyon Avro altyapı ve teknoloji yatırımı yaptığını söylemiş ancak ilk günden sistem hata vermişti.

Üye olan kullanıcıların bazıları bir anda hesaplarında 100 bin TL’nin olduğunu görünce şaşırmış, konu haberlere taşınmıştı. Üyelik sistemi üzerinden çevrimiçi (online) oyun oynanabilen Milli Piyango’da yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Veryansın Tv’de yer alan haber şöyle:

Devletin en fazla gelir getiren kurumlarından biri olan Milli Piyango 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren özelleştirilmiş, yapılan ihalede kurum Demirören Holding ile İtalyan Sisal şirketine verilmişti. Şirket 1 Ağustos’tan bu yana çevrimiçi (online) olarak da oyun oynayabilmeyi sağlayan sistemi kurmuş, ancak sistemin ilk günlerde hata verdiği ortaya çıkmıştı.

‘HESABIMDAN ARDI ARDINA PARALAR DÜŞTÜ’

Milli Piyango şimdi de bambaşka bir skandalla karşı karşıya. Skandal, bir vatandaşın sikayetvar.com adresine Milli Piyango’yu şikâyet etmesiyle başladı. 28 Ağustos’ta Yunus adlı bir yurttaş, hesabında para olduğunu ancak sitede çekilişlere baktığı sırada bir anda hesabından ardı ardına iki kez 6’şar TL düştüğünü, hemen arkasından da hesabından bir Milli Piyango bileti alındığını söyledi. Yunus adlı yurttaş şunları yazdı:

"MİLLİ PİYANGO İDAREMİZİ GERİ İSTİYORUZ"

“28/08/2020 saat 00:20'de hesabımı inceledim 54,39 TL vardı. Çekilişlere bakarken hesabımdan iki kez 6'şar TL düştü. Ne olduğuna bakarken bir de Milli Piyango bileti alındı. Şu an hesap 17,39 TL. Bu yazıyı yazarken belki o da gitmiştir. Bu işlemleri ben yapmadım. Destek mailine yazı yazdım ama buradaki şikâyetleri okuyunca cevap verilir mi bilmiyorum. Nasıl bir düzeneğin içine düştük? Kim nasıl benim hesabımdan oyun oynayabilir? KVK denen yasa ne için var? Ortak mı kullanıyoruz hesabı? Bir daha da para yatırmam da oynamam da. Tüpçü girdiği her işin içine ediyor. Aklım almıyor. Nasıl güveniriz şimdi bu sisteme. Kimin ne şekilde para kazandığı belli değil. Süper Loto çekiliş ikramiyesi 30 milyon üzerindeyken nasıl oluyor da 6 bilene 14 milyon yazıyorsunuz. Sözleşmede bahsi geçen vergi %60 mı? Nedir? Neden açıklamıyorsunuz? Ya da neden ikramiye tutarını reel rakam olarak belirtmiyorsunuz. Oynadığımız oyun bedellerinin ne kadarlık kısmı nereye gidiyor neden açıklamıyorsunuz? Biz Milli Piyango idaremizi geri istiyoruz. Bırakın gidin...”

Aynı yurttaş ikinci bir mesaj atarak, “Evet yazıyı yazarken 6 TL daha gitti. Yazıklar olsun...” sözlerini kullandı.

"8 BİN 999 TL’LİK BAKİYEM NEREDE?"

Benzer bir durumun geçen haftaki bir şikâyette de olduğu görüldü. “Serkan” adlı bir yurttaş, aynı sitede yaptığı bir şikâyette, “Benim 8999 TL’lik bakiyem nerede” diye sordu. Yurttaş şikâyetinde şunları söyledi:

“Yaz neşesi oyununu oynarken 8999 TL'lik bakiyem vardı. 10 oyun oynadım oyundan çıktım bakiyem 4 TL yazıyordu. 8999 TL'lik bakiyeme ne oldu? Ayrıca oynanan oyunlar kazanmama üzerine kurulmuş.”

"HESABIM SIFIRLANMIŞ"

Geçen hafta içerisinde bir başka olayın daha yaşandığı ileri sürüldü. Yine aynı sitede bu kez “Korkmaz” adlı bir yurttaş şunları yazdı:

“Milli Piyango indirdim para yükledim, bazı oyunlar oynadım, kaybettim. Hesapta 60 TL kalmıştı, onunla başka bir oyuna girdim. 200 TL kazandım, oyundan çıktım. Hesabım 0. Ne 60 TL vardı ne de o 200 TL yatmıştı. 3 defa aradım ‘fotoğraf çektiniz mi’ dedi ‘kazandığınız kuponun’, ‘hayır’ dedim. Şikayet oluşturduk, mail geldi, ‘güncellerseniz sorununuz çözülür’ dedi. Şaka gibi, güncelleme istemeyen programa güncelleme yapamadım. Sildim, tekrar indirdim ve sonuç aynıydı. 2 aydır çözmediler. Bu kadar basit bir kurum halde 3 kes mail yine gönderdim ama maalesef bir daha yatırmadım, oynamadım, salak değilim. Güvensiz ve gözleri iki kuruş paranızda böyle düşünceye sahip olmaya çalışan programlarla ilk ve son deneyimim oldu.”

YAZILIM HATASI

Edinilen bilgilere göre, sistemde var olan bir yazılım hatası nedeniyle bu sorunların yaşandığı öğrenildi. Sorunun henüz çözülmediği, çözülmesi için çaba gösterildiği belirtildi.

Milli Piyango özelleştirildiğinden beri yapılan çok sayıda şikâyet var. İşte bazıları: