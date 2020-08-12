Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Azerbaycan'a gidiyor

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 16:22

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve diğer üst düzey askerler 12 Ağustos'ta Azerbaycan'a geliyor. Türk askeri heyeti, tatbikatların ilk aşamasının son bölümünü izleyecek” denildi.

Daha önce, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Türk ve Azeri askerlerin Azerbaycan topraklarında gerçekleştirilen canlı atışların yapıldığı büyük çaplı taktik tatbikatın ilk etabına 29 Temmuz’da başladıklarını duyurmuştu.



