Milli Savunma Bakanlığı: Azerbaycan’da tatbikat sürüyor

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırmasının ardından, Türkiye ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan’da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor. Tatbikatın Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde sürdürülen kısmında senaryo gereği teyakkuz emri verildi.

Teyakkuz emri sonrasında tatbikat alanına ulaşan ordu birliklerinin koordineli faaliyet göstermesi ve savaşa hazırlık durumuna getirilmesi için ilgili görevler icra edildi. Çok sayıda tank ve zırhlı aracın yer aldığı tatbikatta savaş uçak ve helikopterleri de uçuşlar gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, “Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı hazırlıkları kapsamında mekanize unsurların, keskin nişancı, adestim, komando kolları ve atak helikopterinin katılımı ile atışsız tatbikat provaları yapıldı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tatbikata ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.

ERMENİSTAN’DAN AÇIKLAMA DIŞİŞLERİ BAKANI MNATSAKANYAN TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALDI

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan, Azerbaycan ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulunarak Türkiye’yi hedef aldı. Mnatsakanyan, Ermeni Şant televizyonuna açıklamasında, Ermenistan-Azerbaycan sırında yaşanan gerilim bağlamındaki Türkiye’nin eylemlerinin “yıkıcı ve istikrarlaştırıcı politikasının” yeni bir kanıtı olduğunu öne sürerek, “Bu politikanın bazı tezahürleri diğer bölgelerde, Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da görülüyor” dedi.

Türkiye’nin, Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerilimin başladığı 12 Temmuz’dan bu yana yaptığı açıklamalar ve başvurduğu eylemlerin amacının, “bu politikasını Güney Kafkasya’ya yansıtmak” olduğunu dile getiren Mnatsakanyan, “Bu bizim için son derece kabul edilemez. Buna karşı mücadele ettik ve bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye’nin bölgedeki tüm hırslarına karşı koyacağız. Bu anlamda, ulusal ve uluslararası formatlarda elimizdeki tüm araçları kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.