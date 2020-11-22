Milli Savunma Bakanlığı: Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde 1 yıl görev yapacak

22 Kasım 2020 Pazar, 11:07

MSB tarafından yapılan açıklamada ayrıca, "TSK, Ege ve D. Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecek" ifadeleri yer aldı.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 21 Kasım'da yaptığı açıklamada, Türkiye ve Azerbaycan’ın yakın çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, Azerbaycan'a asker gönderilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ne ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

“TSK, Azerbaycan’a gitmek üzere hazırlıklarına tamamladı. Önümüzdeki günlerde bölgeye intikal edecekler. Oradaki en önemli konulardan biri de insani konular. Ermenistan her tarafı yakıp yıktı. Bunların hepsi tespit edildi, kayıt altında. Yapılabilecek her türlü barbarlığı yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Gittikleri yerlerden geriye bir sürü mayın, el yapımı patlayıcı bırakmak suretiyle gelecek ne kadar masum insan varsa onların hayatına kastediyorlar. Türkiye’den gidecek Mehmetçik bu konuda da Azerbaycanlı kardeşlerimize gerekli yardımı sağlayacak ve oradaki mayınları, patlayıcıları etkisiz hale getirerek kardeşlerimizin zarara uğramasını önlemeye çalışacak. Sonuç olarak ülkemizde ve tüm kardeş coğrafyada çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Biz biliyoruz ki birinci görevimiz ülkemizin, kardeşlerimizin bekası, diğer görevimiz ise milletlerin refahı. Bu konuda yapılabilecek ne varsa çalışmalarımızı aralıksız olarak sizlerin sevgisi, güveni ve duasıyla sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz.”