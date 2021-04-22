Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı: İşte sonuç sorgulama ekranı...

ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) sonuçlarını açıkladığını duyurdu

cumhuriyet.com.tr
22 Nisan 2021 Perşembe, 11:17
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı: İşte sonuç sorgulama ekranı...
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM),Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4 Nisan'da gerçekleştirilen 2021-MSÜ'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Sonuçlar ÖSYM AİS mobil uygulamasından da öğrenilebiliyor. 

Adaylar, sisteme T.C. Kimlik Numarası ve şifre bilgilerini girerek sisteme giriş yapabilir.


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