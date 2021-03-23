Milli takımın fabrikası Altınordu
TFF 1. Lig ekibi Altınordu altyapısından yetişen 6 futbolcu Ümit Milli Takım'a seçildi.
Altınordu Futbol Akademisi'nden yetişen ve halen A takımda görev alan orta saha oyuncusu Burak İnce, sağ bek Rahmi Salih Kaya, sol bek Yusuf Can Esendemir ve forvet Enis Destan'ın yanı sıra Medipol Başakşehir’de görev alan stoper Ravil Tagir ile Belçika'da Westerlo’nun kalesini koruyan Berke Özer, milli takım kampında buluşarak İzmir ekibinin göğsünü kabarttı. Altınordu'nun Türk futboluna armağan ettiği isimlerden Leicester Cityli stoper Çağlar Söyüncü, A Milli Takım forması giyiyor. İngiltere Premier Lig'de Altınordu'da altyapıda birlikte yetiştiği Çağlar'la aynı kulüpte oynayan Cengiz Ünder ise sakatlığı nedeniyle ay-yıldızlı kafilede yer almıyor.
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