Milli Takım'ın tek prim yapan ismi Hakan Çalhanoğlu!

21 Haziran 2021 Pazartesi, 08:19

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Milan forması giyen ve sözleşmesi sona eren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu, Inter transfer etmek için nabız yokladı

INTER'DEN HAKAN ÇALHANOĞLU ADIMI

Sky Sport'taki habere göre; İtalya Ligi'nde son şampiyon Inter'in, Milan'la sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için girişimlere başladığı belirtildi.

Bilindiği üzere Katar'dan Al Duhail, İngiltere'den Arsenal-Manchester United ve İtalya'dan Juventus, 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.

Bu sezon Milan'la 43 maça çıkan milli futbolcu 9 gol ve 12 asist kaydetti.