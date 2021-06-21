Milli Takım'ın tek prim yapan ismi Hakan Çalhanoğlu!

Milli takımla EURO2020'de vasat bir performans çizen Hakan Çalhanoğlu'nu, Inter transfer etmek istiyor.

cumhuriyet.com.tr
21 Haziran 2021 Pazartesi, 08:19
Milli Takım'ın tek prim yapan ismi Hakan Çalhanoğlu!
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İtalya Serie A Ligi ekiplerinden  Milan forması giyen ve sözleşmesi sona eren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu, Inter transfer etmek için nabız yokladı

INTER'DEN HAKAN ÇALHANOĞLU ADIMI

Sky Sport'taki habere göre; İtalya Ligi'nde son şampiyon Inter'in, Milan'la sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için girişimlere başladığı belirtildi. 

Bilindiği üzere Katar'dan Al Duhail, İngiltere'den Arsenal-Manchester United ve İtalya'dan Juventus, 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. 

Bu sezon Milan'la 43 maça çıkan milli futbolcu 9 gol ve 12 asist kaydetti. 


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