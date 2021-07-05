Milli yüzücü Defne Taçyıldız, Tokyo 2020 kotası aldı

Milli yüzücü Defne Taçyıldız, kadınlar 200 metre kelebekte yaptığı 2:09:37'lik dereceyle Tokyo 2020 Olimpiyatları'na kota alan 11. Türk yüzücü oldu.

AA
05 Temmuz 2021 Pazartesi, 15:44
Milli yüzücü Defne Taçyıldız, Tokyo 2020 kotası aldı
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Milli yüzücü Defne Taçyıldız, kadınlar 200 metre kelebekte 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım hakkı kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Defne, 2:09:37'lik derecesiyle Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından olimpiyatlara davet edildi.

Federasyon, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak 11. yüzücü Defne Taçyıldız, Enka Spor Kulübü ve antrenörü Gjon Shyti'yi tebrik etti.



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