Milli yüzücü Defne Taçyıldız, Tokyo 2020 kotası aldı
Milli yüzücü Defne Taçyıldız, kadınlar 200 metre kelebekte yaptığı 2:09:37'lik dereceyle Tokyo 2020 Olimpiyatları'na kota alan 11. Türk yüzücü oldu.
Milli yüzücü Defne Taçyıldız, kadınlar 200 metre kelebekte 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım hakkı kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Defne, 2:09:37'lik derecesiyle Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından olimpiyatlara davet edildi.
Federasyon, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak 11. yüzücü Defne Taçyıldız, Enka Spor Kulübü ve antrenörü Gjon Shyti'yi tebrik etti.
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