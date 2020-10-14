Milliler kazanmayı unuttu!
Türkiye, Uluslar B Ligi 3. Grup’ta Sırbistan ile oynadığı müsabakadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Grupta henüz galibiyet alamayan Ay-Yıldızlılar, puanını 3’e çıkardı.
Türkiye, Uluslar B Ligi 3. Grup’ta Sırbistan ile oynadığı müsabakadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Grupta henüz galibiyet alamayan Ay-Yıldızlılar, puanını 3’e çıkardı.
Türkiye, Uluslar B Ligi 3. Grup’un 4. maçında Türk Telekom Stadyumu’nda Sırbistan’ı konuk etti. Maça iyi başlayan ve ilk 3 dakikada iki pozisyon bulan Ay-Yıldızlılar, 21. dakikada Sergej Milinkovic golü ile devreyi 1-0 mağlup kapadı. İkincin yarıya konuk Sırbistan golle başladı. Okay Yokuşlu’nun Sergej Milinkovic’e müdahalesi sonrası hakem Georgi Kabakov, penaltı kararı verdi. Topun başına gelen Mitroviç, takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.
Bu gole Ay-Yıldızlıların yanıtı dakikalar 56’yı gösterirken, Kenan’ın pası sonrası Hakan Çalhanoğlu’ndan geldi. Bu golün ardından daha etkili oynayan A Milli Takımda, Ozan Tufan, dakika 76’da tabelayı ilan eden golü kaydetti.
Bu sonuçla Türkiye, B Grubu’ndaki puanını 3’e çıkararak 3. sırada yer aldı. A Milliler, grupta Macaristan’a kaybetmiş, Sırbistan müsabakaları ile Rusya karşısında da sahadan beraberlikle ayrılmıştı.
A Milliler gruptaki 5. maçında 15 Kasım’da Rusya ile karşılaşacak.
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