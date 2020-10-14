Sırbistan'dan şok gol

14 Ekim 2020 Çarşamba, 20:49

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında sahasında Sırbistan ile mücadele ediyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi ve TRT Spor'dan naklen yayınlıyor. Maça çok tempolu başlayan Türkiye art arda pozisyonlar yakalayan taraf olmasına rağmen Hasan Ali Kaldırım'ın hatasından topu ağlarında gördü.Hasan Ali Kaldırım 27. Dakikada yerini Umut Meraş'a bıraktı.

İŞTE İKİ TAKIMIN 11’İ

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.

Sırbistan: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Ristic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Djuricic, A. Mitrovic





Türkiye 0-1 Sırbistan

21' Milinkovic-Savic