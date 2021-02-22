Millilerin rakibi Hırvatistan

22 Şubat 2021 Pazartesi, 11:15

2022'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, D Grubu'nda son maçına çıkıyor.

Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma NTV ve NTVSpor.net'ten canlı yayınlanacak.

İstanbul'un ev sahipliğinde yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilen organizasyonda D Grubu'nun diğer karşılaşmasında ise aynı salonda saat 17.00'de İsveç ile Hollanda karşı karşıya gelecek.

Grubundaki son maçında İsveç'i 88-80 yenen ve ikinci galibiyetini alan milli takım, Hollanda'nın da Hırvatistan'a 65-57 üstünlük sağlamasıyla ilk 3 sırada yer almayı garantileyerek şampiyonaya gitme hakkı elde etti.

D Grubu'nda 4 galibiyeti bulunan lider Hırvatistan ile 3 kez kazanan ikinci sıradaki Hollanda da FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Son sıradaki İsveç'in ise bir galibiyeti bulunuyor.

A Milli Takım, ilk maçta Hırvatistan'a 79-62 mağlup olmuştu.