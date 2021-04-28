Milwaukee Bucks'tan taraftarlarına aşı desteği
NBA takımlarından Milwaukee Bucks, 2 Mayıs'ta oynayacağı Brooklyn Nets maçına gelen taraftarlarına aşı desteği sunacağını açıkladı.
NBA'de Doğu Konferansı takımlarından Milwaukee Bucks, Amerika'daki aşı programına destek olacağını açıkladı. Takımın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 2 Mayıs'taki karşılaşma öncesinde 16 yaş ve üzeri tüm taraftarların ilk doz aşısının yapılacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, aşı programı için Milwaukee Sağlık Departmanı ile ortaklık kurulduğu ifade edildi.
AŞI KLİNİĞİ SALONA KURULACAK
ESPN'de yer alan haberde, Bucks'ın sahası Fiserv Forum'un içine kurulacak bir klinik sayesinde maçın başlamasından bir buçuk saat önce aşı yapılmaya başlanacağı ve ikinci dozun Milwaukee Sağlık Departmanı'ndan randevu oluşturarak alınabileceği ifade edildi. Maç öncesi aşı olamayan taraftarların maç sonunda ya da devre arasında aşı olabileceği kaydedildi.
"BİRLİKTE BAŞARALIM"
Milwaukee Bucks Başkanı Peter Feigin yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz ve bunu taraftarlara kolay bir şekilde sunabilmek için Milwaukee Sağlık Departmanı ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Hayatlarımızı normale döndürmeye yardımcı olacak bu gerekli adımı atmak için kritik bir zamandayız. Bunu birlikte başaralım."
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