Milyoner oldu: ABD'de 'aşı piyangosu'nun kazanı belli oldu
ABD'de 'aşı piyangosu'nun kazanı belli oldu. Aşı yaptıran kadın 2 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu.
ABD’nin Michigan eyaletinde düzenlenen aşıya teşvik kampanyası kapsamında Christine Duval isimli kadın, aşı yaptırdığı için 2 milyon dolarlık piyangonun sahibi oldu.
Duval, bu parayı evini yenilemek, çocuklarının eğitimi ve akıl sağlığı merkezlerine yardım yapmak için kullanacağını belirtti.
Piyangonun yanı sıra 12-17 yaş arasındaki 9 çocuğa da 55 bin dolarlık 4 yıllık üniversite desteği de verildi.
Kaynak: HaberGlobal
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