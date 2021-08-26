Milyoner oldu: ABD'de 'aşı piyangosu'nun kazanı belli oldu

26 Ağustos 2021 Perşembe, 11:44

ABD’nin Michigan eyaletinde düzenlenen aşıya teşvik kampanyası kapsamında Christine Duval isimli kadın, aşı yaptırdığı için 2 milyon dolarlık piyangonun sahibi oldu.

Duval, bu parayı evini yenilemek, çocuklarının eğitimi ve akıl sağlığı merkezlerine yardım yapmak için kullanacağını belirtti.

Piyangonun yanı sıra 12-17 yaş arasındaki 9 çocuğa da 55 bin dolarlık 4 yıllık üniversite desteği de verildi.

Kaynak: HaberGlobal