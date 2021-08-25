Milyonfest Arsuz’a Teoman ile final
Hatay yapılan açık hava festivali Milyonfest Arsuz, Teoman konseriyle sona erdi.
Hatay Arsuz’da 19-20-21-22 Ağustos tarihlerinde yapılan açık hava festivali Milyonfest Arsuz Teoman konseriyle sona erdi. Festivalin son gününde Teoman’ın yanı sıra Manga ve Eypio da sahneye çıktı. Milyonfest Arsuz’da dört günde Athena, Teoman, Selda Bağcan, Çelik, Ceza, Manga, Halil Sezai, Flört, Eypio, Sena Şener, Hey! Douglas, Seren Sındık müzikseverle buluştu.
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