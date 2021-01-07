Milyonfest Online: 5 günde 15 sanatçı konser verecek

2021’in ilk müzik festivali olan Milyonfest Online, beş günlük çevrimiçi programında 15 sanatçı ve grubu ağırlayacak.

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2021 Perşembe, 09:37
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Milyon Yapım’ın düzenlediği festival 14-18 Ocak tarihlerinde çevrimiçi ortamda gerçekleşecek.

Sertab Erener’den Athena’ya, Pentagram’dan Ceza’ya 15 sanatçı ve grubun konser vereceği festival beş gün sürecek.

Biletler tek konser 10 lira, günlük 20 lira, kombine 50 liradan satışa sunuldu.

Festival programı şöyle:

14 Ocak Perşembe: Sertab Erener – Ceza – Can Bonomo

15 Ocak Cuma: Athena – Adamlar – Sena Şener

16 Ocak Cumartesi: Mazhar Fuat Özkan – Manga – Pamela

17 Ocak Pazar: Duman – Cem Adrian – Ceyl’an Ertem

18 Ocak Pazartesi: Pentagram – Pinhani – Fatma Turgut


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