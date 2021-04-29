Milyonlarca liralık bir ihale daha Kolin İnşaat'a gitti!
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ), 'milyonlarca liralık' 20 büyük kentin trafo bakım onarım ihalesi Kolin İnşaat'a verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) milyonlarca liralık trafo merkezi bakım ve onarım ihalelerini, AKP döneminde aldığı ihalelere sürekli yenilerini ekleyen Kolin İnşaat’ın aldığı ortaya çıktı. Milyonlarca liralık ihalelerle tam 20 büyük kentin trafoları Kolin İnşaat’a emanet edildi.
MALİYETTEN DAHA FAZLA ÖDEME
BirGün'den İsmail Arı imzalı habere göre; Kamu İhale Bülteni’nde, TEİAŞ’ın İstanbul’un Avrupa Yakası İle İzmir, Adapazarı, Isparta, Ankara, Konya, Gaziantep, Elazığ, Erzurum, Batman ve Denizli’deki “Trafo merkezlerinin bakım onarım ve yapım işleri” için bir ihale düzenlediği bilgisi yer aldı.
Yaklaşık maliyetin 44 milyon lira olduğu ifade edilen ihaleye iki şirket teklif verdi. Ancak, TEİAŞ hesaplanan yaklaşık maliyetten 6 milyon lira daha fazla teklif veren Kolin İnşaat ile geçtiğimiz Aralık ayında 50 milyon 650 bin liralık sözleşme imzalandı. İmzalanan sözleşmeyle TEİAŞ, Kolin İnşaat’tan 11 Ağustos 2021 tarihine kadar İstanbul'un Avrupa Yakası ile 10 ayrı ildeki trafo merkezlerinin bakım onarım ve yapım işlerini tamamlamasını istedi.
İKİNCİ İHALEDE DE KOLİN’E
TEİAŞ, İstanbul’un Anadolu Yakası ile Bursa, Kütahya, Samsun, Kayseri, Trabzon, Adana, Antalya, Edirne ve Kastamonu’da “Trafo merkezlerinde yapılması planlanan muhtelif bakım, onarım ve yapım işleri” için de bir ihale düzenledi.
İhaleye yine iki şirket katılırken 40 milyon 980 bin TL teklif veren Kolin İnşaat ile geçtiğimiz Aralık ayında sözleşme imzalandığı açıklandı. Bu ihaleyle de İstanbul’un Anadolu Yakası ile dokuz büyük kentteki trafoların bakım ve onarım işleri 14 Ağustos 2021 tarihine kadar Kolin İnşaat’a emanet edildi.
Bu iki ihaleyle 20 büyük kentin trafo bakım ve onarım işi için TEİAŞ’ın kasasından Kolin İnşaat’a yaklaşık 91 milyon 630 bin lira ödenecek.
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