Milyonlarca memur bekliyor, bakanlık ‘yarın’ diyor
Takvim gereği, yaklaşık 6 milyon memur ile memur emeklisinin toplu sözleşme görüşmelerinin bu gece yarısı bitmesi gerekiyor ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sonucu yarın açıklayacağını duyurdu.
Görüşmelerin en başında belirlenen takvime göre, yaklaşık 6 milyon memur ile memur emeklisinin toplu sözleşme görüşmelerinin bu gece saat 24.00’e kadar tamamlanması gerekiyor. Buna göre ya anlaşma sağlanacak ya da süreç hakeme taşınacak. Anlaşma sağlanamazsa yarın itibariyle hakeme başvuru süreci başlıyor. Milyonlarca memur ile emekli gelecek haberi beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı basın duyurusu ile sonucun yarın saat 14.30’da açıklanacağını duyurdu.
Basın duyurusunda şöyle denildi:
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin Başkanlığında, “2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri” kapsamında düzenlenecek toplantıda kamu görevlilerinin geneline ilişkin toplu sözleşme müzakerelerinin sonucu açıklanacaktır.
TARİH: 23.08.2021, SAAT: 14.30, YER: Reşat Moralı Toplantı Salonu / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.
Not: Pandemi tedbirleri gereği AA, İHA, DHA ve TRT programı toplantı salonundan takip ederek canlı yayın verecektir. Diğer basın mensuplarımız bakanlık bahçesinde yayınlarını yapabileceklerdir.”
Masada imza yetkisini elinde bulunduran heyet başkanı, yetkili konfederasyon Memur-Sen’in de konu hakkında hiçbir açıklama yapmaması dikkat çekiyor.
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