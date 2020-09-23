Mimar Sinan için tasarım yarışması ünlü mimar Üsküdar’da anılacak

23 Eylül 2020 Çarşamba, 12:04

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, “Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak” adıyla açtığı yeni bir tasarım yarışmasını ilan etti. İlan bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Yarışmanın konusu olan yer, Üsküdar’da bulunan Şemsi Ahmet Paşa Camisi, Mihrimah Sultan İskele Camisi ile Mimar Sinan Çarşısı diye anılan Sinan Hamamı’nı içine alan “Sinan Üçgeni” ve yakın çevresini kapsıyor. Söz konusu alan içindeki özel mülkiyete ait yerler yarışmanın konusuna dahil değil.

Mimar Sinan’ı anmak için yapılacak yarışmanın takvimine göre, yarışma ile ilgili olarak 21 Ekim 2020 tarihine kadar soru sorulabilecek. Adaylar tasarımlarını 6 Ocak 2021 tarihine kadar teslim edebilece. Jüri değerlendirmesi 16 Ocak 2021 tarihinde, kolokyum ve ödül töreni ise 30 Ocak 2021 tarihinde düzenlenecek.

Yarışmanın danışman jüri üyeleri İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, tarihçi Cemal Kafadar, mimarlık tarihçisi Gülru Necipoğlu, sanat tarihçisi Baha Tanman, mimarlık tarihçisi Uğur Tanyeli.

YARIŞMANIN ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Yarışma ilanına göre asli jüri üyeleri şu isimlerden oluşacak:

Heykeltıraş ve jüri başkanı Nilüfer Ergin Doğruer, heykeltıraş Rahmi Aksungur, mimar Emre Polat, sanat tarihçisi Levent Çalıkoğlu, mimar Kerem Erginoğlu, heykeltıraş Neslihan Pala ve mimar Han Tümertekin.

Yedek jüri üyeleri:

Heykeltıraş Güler Güçlü, mimar ve heykeltıraş Ömer Pekin, mimar ve mimarlık tarihçisi Firuzan Melike Sümertaş, mimar Selahattin Tüysüz.

Raportörler:

Mimar Başak Çelik, mimar Kübra Elif Durğun, mimar Hürşah Utku Kaya.

İlk üçe eşdeğer ödül

Yarışmada seçilecek en iyi 3 projeye eş değer ödül verilecek. Eş değer ödül 20 bin Euro olarak belirlendi. Yarışmada ayrıca 5 projeye de mansiyon verilecek. Birinci mansiyon 15 bin Euro, ikinciye mansiyon 12 bin 500, üçüncü mansiyon 10 bin, dördüncü mansiyon 7 bin 500 ve beşinci mansiyon 5 bin Euro ödül verilecek.