Mimar Sinan'ın 450 yıllık eseri için imza kampanyası: 'Sıbyan Mektebi Tarih Müzesi olmalı'

03 Aralık 2020 Perşembe, 14:28

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Edirne Anıtlar Kurulu tarafından restorasyonuna başlanan Mimar Sinan'ın 450 yıllık eseri Sıbyan Mektebi için çağrıda bulundu.

Gerenli'nin "Tarih müzesi olsun" çağrısı yaptığı bina için, Change.org'da "Sıbyan Mektebi Tarih Müzesi olmalı" başlığıyla imza kampanyası başlatıldı.

İKİ GÜNDE 300'DEN FAZLA İMZA

Lüleburgazlı yurttaşların da sosyal medyadan destek verdiği çağrı sonucunda imza kampanyasına 2 günde 300’ü aşkın kişi imza attı.

GERENLİ NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde yaptığı çağrıyla, tarihi binayı tarih müzesi yapacak iradeye sahip olduğunu söyleyen Gerenli, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sanat tarihimiz açısından da çok önemli eserler arasında yer alan ve uluslararası yayınlanmış eserlerde yer bulan külliyemizi tanıtmak, dışarıdan gelen misafirlere, halkımıza, gençlerimize ve gelecek nesillere aktarmak boynumuzun borcudur. Bu bizim için en önemli görevlerden biridir” ifadelerini kullanmıştı. Başkan Gerenli Lüleburgaz halkının da desteğiyle 450 yıllık tarihi binayı kente müze olarak kazandırma konusunda hevesli olduklarını söyleyerek, “Biz sadece orayı müze yapmayacağız. Buna paralel olarak Sokollu Mehmet Paşa Camii’nin bahçesinde ağaçların bulunduğu alanı da Lüleburgaz halkına kazandırmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız."