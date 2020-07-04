Mimarlar Odası Ankara Şubesi: Haber alınamayan 40-50 can ve çok sayıda yaralı var

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Sakarya Hendek’teki havai fişek fabrikasındaki patlamayı "bir denetimsizlik faciası"olarak değerlendirdi.



TMMOB Ankara Şubesi yaptığı yazılı açıklamada; fabrikada çalışan sayısının netlikle ifade edilmediğinin altını çizerken, çok sayıda kayıt dışı yabancı uyruklu işçi olduğunun söylendiğini belirtti. Açıklamada şu tespitler yapıldı:

“Sakarya’daki patlama bir denetimsizlik faciasıdır. Ülkenin can yakan gündemine bir de Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama eklendi.

Tüm kentte duyulan, saatlerdir devam eden patlamaların olduğu fabrikada çalışan işçi sayısı netlikle söylenemezken yabancı uyruklu çok sayıda kayıt dışı işçi olduğu söyleniyor.

Haber alınamayan 40-50 can ve çok sayıda yaralı var. Kilometrelerce uzaklıktaki köylerdeki evlerde hasara, alan zemininde derin çukurlar oluşmasına yol açan, çevrede kimyasal dumanın hızla yayılmasına ve zehirlenmelere de neden olabilecek patlama bir denetimsizlik faciasıdır. Fabrikada daha önce de can kayıpları yaşanmışken, denetim yapmayan yöneticileri ve yetkilileri kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

SOYLU: 7 KİŞİ DİYORUZ AMA...

Patlama sırasında fabrikada 189 işçinin çalıştığı, 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1'i ağır 114 kişinin yaralandığı öğrenilirlen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "7 kişilik bir kaybımız var, 4'ü vefat. 3'ünü de arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz" demişti.

Soylu açıklamasında şunları kaydetmişti:

Hem orada çalışanlarla girilen son temasta, tom 186 kişinin içeride olduğunu söylemiş idik. 186 kişiden bizim hastaneye gitmediğini tespit edemediğimiz ve ulaşamadığımız toplam kişi sayısı 7. Bunun sabahki açıklamada, sayın bakanımız 4 kişinin hayatını kaybettiğini söylemiş idi. 3 kişinin akıbeti ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. 7 kişilik kaybımız var, 4'ü vefat. 3'ünün arama çalışmalarını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tekrar geçmiş olsun, başımız sağolsun diyorum. Allah böyle bir felaketle karşılaştırmasın diyorum.

7 kişi diyoruz ama bu yapıtığımız tespit listeler yani fabrikada çalışanlar üzerinde yaptığımız tespit. Bazen misafir olarak bulunma, dışarıdan gelme olabilir. Bunlar arama tarama çalışması sonucu elbette ortaya çıkacaktır. 4'ü vefat, onların bir kısmını Adli Tıbba ulaştırdık.