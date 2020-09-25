Mimarlar Odası Ankara Şubesi: Saraçoğlu'na dokunmayın

25 Eylül 2020 Cuma, 15:15

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden Koruma Kurulu’na bir çağrı yapılarak davalar sonuçlanmadan Saraçoğlu Mahallesi'nde başlayan inşaayı durdumasını istendi. Mimarlar Odası, Koruma Kurulu’na “Cumhuriyetin İlk toplu konut projesi ve kent merkezindeki ender nefes alma mekanlarından olan Saraçoğlu Mahallesi’ne telafisi mümkün olmayan zararlar verilebilir. Süreci acilen durdurun” dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan yaptığı açıklamada, ‘Davalar devam ederken, mahkemeye bilgi belge göndermeyerek süreci uzatanlar, hukuk süreci tamamlanmadan Saraçoğlu’nda inşai çalışmaları başlattılar. Bu çalışmalar Saraçoğlu Mahallesi’ne telafisi mümkün olmayan zararlar verecek.

Kamusal nefes alanımız olan Saraçoğlu’nu rant uğruna tarumar etmeleri an meselesi. İş makineleri ve kepçelerle Saraçoğlu Mahallesi’ne girmek, züccaciye dükkanına girmiş fil durumudur. Ankara I Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nu göreve davet ediyoruz. Saraçoğlu gözbebeğimizdir. Koruma kurulu kentin doğal, kültürel varlıklarını ve kamu yararını gözeterek inşai çalışmaları durdurmalıdır’’ diye kaydetti.

“MÜCADELEYİ HİÇ BIRAKMADIK VE BIRAKMAYACAĞIZ”

Candan sözlerini şöyle tamamladı:

‘’Covid fırsatçılığı yaparak, Saraçoğlu’nda ağaç katliamı yapanların, tarihi mahalleyi otopark olarak kullanan ve tarihi mahalleyi katletmek için restorasyon işini skandallarla anılan firmaya verenlerin rant ve talan ısrarı devam ediyor. Mimarlar Odası Ankara şubesi olarak mücadeleyi hiç bırakmadık ve bırakmayacağız. Saraçoğlu Ankara’nın göz bebeğidir. Açtığımız dava sonucu daha önce de Saraçoğlu Mahallesi’ne 'dönüşüm' adı altında otopark yapılmasını içeren Koruma Amaçlı İmar Planı iptal ettirmiştik.

Yeniden plan yaptılar, buna da dava açtık. Açtığımız davada Çevre Şehircilik Bakanlığı, Ankara 23. İdare Mahkemesi’nin istediği bilgi ve belgeleri göndermedi. Mahkeme ikinci kez bilgi ve belge istedi. Hukuksal süreci geciktirmeye çalıştılar. Şimdi de dava devam ederken, Saraçoğlu’nun katledileceğinin göstergesi olan restorasyon skandallarıyla anılan firma, inşai çalışmalara başladı. Hukuksuzluk diz boyu, ancak Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak bilim ve teknikten aldığımız güçle Saraçoğlu’nu korumak için bütün girişimlerde bulunacağız.’’