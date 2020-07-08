Mimarlar Odası: İller Bankası’nın 190 bin metrekarelik taşınmazı satılıyor

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 13:25

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, belediyelere destek vermek üzere Atatürk’ün isteği ile kurulan İller Bankası’nın Ankara, İstanbul, Samsun, Gaziantep ve Van'da bulunan yaklaşık 190 bin metrekarelik 23 adet taşınmazının açık arttırma ile 17 Temmuz tarihinde satılacağını duyurdu.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan yazılı açıklama yaparak, Ankara’da 100 bin metrekarelik 5 adet, İstanbul’da 15 adet toplam 60 bin metrekare, Samsun’da 1 adet 11 bin 724 metrekare Gaziantep’te 1 adet 9 bin 209 metrekare,Van’da 1 adet 5 bin 463 metrekare alanın satışa çıkarılacağını belirterek, “Belediyelere destek vermek üzere Atatürk’ün isteği ile kurulan ve dünyada örneği olmayan biricik kurum İller Bankası, meçhule giden bir kurum haline getirilmiştir. İktidar uyguladığı kentsel ve mekansal politikalar, değerlerin bir bir tüketilmesi ile ömrünü tamamladığını bir kez daha göstermektedir” dedi.

Candan, İller Bankası’nın Ankara’daki taşınmazlarının da konut ve ticaret alanına dönüştürüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

“Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 11 Şubat 2019 tarihinde yapılan plan değişikliğinde Ankara’da Yenimahalle İlçesi Orman Çiftliği mevkiinde , 43309 ada 5 parsel ve 13248 ada 18 No’lu parseller İller Bankası A.Ş. Sosyal Tesisleri ve Ankara Bölge Müdürlüğü Binası ile, İller Bankası A.Ş. mülkiyetinde olan 96 bin 452 m2 ile yaklaşık 100 bin metrekare, İller Bankası Lojman Alanı ve Kreş Binası bulunan 52 bin 746 m3 arazisi ile yaklaşık 153 bin m2 arazi konut-ticarete konu edilmiştir.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak açtığımız davada mahkeme planın yürütmesini durdurmuştur. 2019 yılında plan askıdayken satışa çıkartılan alan, şimdi de plan değişikliğinin yürütmesi durdurulmuş iken tekrar satışa çıkartılıyor. Pervasızlık aldı başını gidiyor. Plan değişikliği yaparak önce konut ve ticarete açıyorlar yani kamusal alanı sermayeye peşkeş çekecek kılıf uyduruyorlar. Sonra da hukuk kararlarına rağmen, açık artırma ile satışa çıkarıyorlar. İhaleye girerek oradan bir ikbal ve rant peşine düşme niyetinde olan firmalara çağrımızdır. Ankara’daki araziler hukuken muvazaalıdır.”