Mimarlığa ilahiyatçı dekan atanmasına Mimarlar Odası tepki gösterdi

06 Mart 2021 Cumartesi, 02:00

Hitit Üniversitesi’ne 2019 yılında Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün rektör olarak atanmasıyla birlikte Bayburt Üniversitesi’nden naklini yaptırarak rektör yardımcılığı görevine getirilen Halil İbrahim Şimşek, 4 fakültenin dekan vekilliği görevine getirildi. Şimşek, Ensar Vakfı Çorum Şubesi Başkan Yardımcılığı görevi de yapmıştı.

Şimşek, uzmanlık alanı Temel İslami Bilimler olmasına karşın Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi dekan vekilliği, Spor Bilimleri dekan vekilliği ve Turizm Fakültesi Dekan vekilliği görevi yapıyordu. Şimşek, Rektör Ali Osman Öztürk tarafından Fen Edebiyat Fakültesi dekan vekilliği görevine de atandı.

Şimşek, geçmişte Ensar Vakfı Çorum Şubesi’nde başkan yardımcılığı görevini yürütmüştü. Şimşek, geçen yıl Çorum’da düzenlenen bir açılış programında açılış duası bilmediğini söylemesiyle gündeme gelmişti.

‘EĞİTİM VERİLEMEZ’

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden yapılan açıklamada, Şimşek’in atanmasına tepki gösterildi. Açıklamada, “Atama, Cumhuriyet değerlerinden, laiklik ilkesinden ve bilimsel eğitimden ne kadar uzaklaşıldığını, yönetenlerin şirazesinin ne denli bozulduğunu bir kez daha göstermekte. Mimarlık ve tasarım bölümleri için öncelikli gereklilikler eleştirel düşünce, bilimsel bilgi ve yaratıcı zekâdır. Tersinin gerçekleşmesi halinde karşılaştığımız tablo, deprem başta olmak üzere yaşanan afetlerde ‘takdiri ilahi’ diyenler olmakta. İlahiyatçı Halil İbrahim Şimşek, Mimarlık Fakültesi’ne vekâlet edemez, mimar olmayan yerde mimarlık eğitimi verilemez” denildi.