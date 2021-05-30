Min Taka’dan ‘Yine Ara’

İsmini bir yıldız sisteminden alan Min Taka’nın yeni şarkısı “Yine Ara” tüm dijital platformlarda yerini aldı.

cumhuriyet.com.tr
30 Mayıs 2021 Pazar, 02:00
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Min Taka’nın ikinci teklisi olan şarkı, yaşanılan son dönemin iç dünyada tetiklediği duyguları dinleyiciyle paylaşıyor. Aslında bir kalimba şarkısı olan; kalimba, mellotron ve yaylı çalgıların bir araya gelmesiyle oluşan şarkının söz ve müziği sanatçıya ait; aranjörlüğünü ise Arsan Salaryfar üstlendi. 

İstanbul-Boston’lı indie pop ikilisi Düşün ile bestelediği “Bir Kere” ve “Pusula” şarkılarıyla müzik dünyasına profesyonel olarak adım atan Min Taka, ilk teklisi “Muscoril”i şubat ayında çıkarmıştı. 


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