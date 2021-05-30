Min Taka’dan ‘Yine Ara’
İsmini bir yıldız sisteminden alan Min Taka’nın yeni şarkısı “Yine Ara” tüm dijital platformlarda yerini aldı.
Min Taka’nın ikinci teklisi olan şarkı, yaşanılan son dönemin iç dünyada tetiklediği duyguları dinleyiciyle paylaşıyor. Aslında bir kalimba şarkısı olan; kalimba, mellotron ve yaylı çalgıların bir araya gelmesiyle oluşan şarkının söz ve müziği sanatçıya ait; aranjörlüğünü ise Arsan Salaryfar üstlendi.
İstanbul-Boston’lı indie pop ikilisi Düşün ile bestelediği “Bir Kere” ve “Pusula” şarkılarıyla müzik dünyasına profesyonel olarak adım atan Min Taka, ilk teklisi “Muscoril”i şubat ayında çıkarmıştı.
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