Min Taka’dan ‘Yine Ara’

30 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

Min Taka’nın ikinci teklisi olan şarkı, yaşanılan son dönemin iç dünyada tetiklediği duyguları dinleyiciyle paylaşıyor. Aslında bir kalimba şarkısı olan; kalimba, mellotron ve yaylı çalgıların bir araya gelmesiyle oluşan şarkının söz ve müziği sanatçıya ait; aranjörlüğünü ise Arsan Salaryfar üstlendi.

İstanbul-Boston’lı indie pop ikilisi Düşün ile bestelediği “Bir Kere” ve “Pusula” şarkılarıyla müzik dünyasına profesyonel olarak adım atan Min Taka, ilk teklisi “Muscoril”i şubat ayında çıkarmıştı.