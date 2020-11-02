Minik Elif'in hastaneden ilk görüntüsü yayınlandı
Enkaz altında 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'ten hastanede ilk görüntü geldi.
İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda 65 saat sonra bir mucize yaşandı. Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.
Hastaneye kaldırılan minik Elif kameralara el sallarken görüntülendi.
BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
"ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi."
ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2020
İDİL ŞİRİN. 55 saat sonra kurtarıldı. 14 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, hayati fonksiyonları yerinde, böbrek fonksiyonları normal. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. Tetkikinde omurgasında kırık görülmedi.
İDİL ŞİRİN. 55 saat sonra kurtarıldı. 14 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, hayati fonksiyonları yerinde, böbrek fonksiyonları normal. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. Tetkikinde omurgasında kırık görülmedi.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2020
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