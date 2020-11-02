'Elif bebek tedbir amaçlı yoğun bakımda'
UMKE'de görevli paramedik Tolga Ünsel: 65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif, Ege Üniversitesi’ne nakledildi; tedbir amaçlı yoğun bakımda.
İzmir’deki 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı’ndan 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek yaralı olarak kurtarıldı.
Apartmanın enkazı altında kalan Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikizleri Ezel ve Elzem yaralı olarak kurtarılmış, oğlu Umut'un ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Perinçek'in 3 yaşındaki kızı Elif ise 65. saatte enkazdan canlı olarak kurtarıldı.
UMKE'de görevli paramedik Ünsel: Elif, Ege Üniversitesi’ne nakledildi; tedbir amaçlı yoğun bakımda
Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi'nde (UMKE) görevli paramedik Tolga Ünsel, Elif Perinçek’in sağlık durumuna ilişkin olarak ilk müdahaleyi deliğin başında yaptıklarını, travma tahtası ile boyunluk taktıklarını ve üstünü örterek sahra hastanesine aldıklarını aktardı.
Hastanede tüm tıbbi bakımları yapılan bebeğin damar yolunun açıldığını ve serum takıldığını, oksijen takviyesi yapıldığını anlatan Ünsel, bebeğin ambulans ekiplerince 08.12 itibarıyla Ege Üniversitesi’ne nakledildiğini dile getirdi.
"Elif beklediğimizden daha iyi çıktı." diyen Ünsel, "Tıbbi uç noktamızdan ambulansımıza alırken bir UMKE'ci arkadaşımızın parmağını tutuyordu, yani o kadar iyiydi. Hastaneden de bilgi aldık gerekli bakımları yapılmış tedbir amaçlı yoğun bakımdaymış." dedi.
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